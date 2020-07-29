«Лацио» обыграл «Брешию», Иммобиле забил 35-й гол в серии А

«Лацио» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Брешиа» со счетом 2:0.

Голами отметились Хоакин Корреа и Чиро Иммобиле, который забил 35-й гол в сезоне серии А.

После этого матча «Лацио» с 78 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Брешиа» с 24 очками — на предпоследней строчке.

В других матчах тура «Верона» обыграла СПАЛ (3:0), «Удинезе» уступил «Лечче» (1:2).

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур

«Лацио» — «Брешиа» — 2:0 (1:0)

Голы: Корреа, 17 (1:0). Иммобиле, 83 (2:0).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби (Баштуш, 87), Габаррон, Луис Фелипе (Вавро, 84), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари (Лукаку, 56), Иммобиле, Корреа (Адеканье, 84), Хони (Марушич, 56).

«Брешиа»: Андреначчи, Гастальделло (Семприни, 77), Матею, Сабелли, Папетти, Шпалек, Змрхал, Тонали, Вивиани, Торрегросса, Ай (Ндой, 88).

Предупреждения: Лаццари, 42. Папетти, 51. Тонали, 54.

Судья: Массими (Италия).

29 июля. Рим. Стадион Олимпийский.

«Верона» — СПАЛ — 3:0 (2:0)

Голы: Ди Кармине, 7 (1:0). Ди Кармине, 11 (2:0). Фараони, 47 (3:0).

«Верона»: Радунович, Фараони, Гюнтер, Димарко, Мигел Велозу, Лазович, Эйсерик (Агьеманг-Баду, 89), Пессина, Амрабат (Сальседо, 89), Ди Кармине (Паццини, 75), Борини (Дзакканьи, 84).

СПАЛ: Летица, Томович, Саламон, Бонифаци, Дабо, Валоти (Искра, 46), Вальдифиори (Д`Алессандро, 46), Фарес (Мурджа, 46), Стрефецца (Хорват, 84), Тунев (Ди Франческо, 75), Петанья.

Предупреждения: Эйсерик, 53. Дабо, 66.

Судья: Соцца (Италия).

29 июля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

«Удинезе» — «Лечче» — 1:2 (1:1)

Голы: Самир, 36 (1:0). Манкосу, 40 — с пенальти (1:1). Лападула, 81 (1:2).

«Удинезе»: Муссо, Самир, Трост-Эконг, тер Авест, Бекао, Фофана (Зегелар, 70), Уоллас, Сема, Окака Чука (Лазанья, 54), Несторовски, де Пауль.

«Лечче»: Габриэл, Донати, Кальдерони (Делль`Орко, 52), Лучони, Пас (Меккарьелло, 52), Шахов, Манкосу (Маер, 58), Петриччоне (Тахцидис, 83), Барак, Фалько, Лападула (Сапонара, 83).

Предупреждения: Пас, 22. Кальдерони, 45+1. Лападула, 82. Сема, 86. Донати, 90+3.

Судья: Орсато (Италия).

29 июля. Удине. Стадион «Дачия Арена».