Конте: «Наполи» близок к чемпионству, но нам нужно сделать последний шаг»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничью в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (0:0).

Конте получил красную карточку на 90+1-й минуте и пропустит заключительный тур серии А.

«Мы близки к чемпионству, но нам нужно сделать последний шаг, который мы должны будем сделать дома перед нашими болельщиками. Это год был полон трудностей, но мы никогда не жаловались. Победа возместила бы мне все, что я вложил в этом году. Я очень устал, я только приближаюсь к концу чемпионата. Неаполь — прекрасное место с большой страстью и энтузиазмом, где очень высокие требования, иногда превышающие реальные возможности», — приводит слова Конте DAZN.

«Наполи» с 79 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Интер» с 78 очками — на второй строчке.

В заключительном 38-м туре «Наполи» примет «Кальяри», «Интер» на выезде сыграет с «Комо». Оба матча пройдут 25 мая.