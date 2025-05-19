Консейсау: «Не лучший год для такого клуба, как «Милан»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:3).

«Сегодня ВАР был такой же, как и с «Болоньей». Я не говорю, что не было красной карточки у Хименеса, но была идентичная ситуация с Маттео Габбиа в финале Кубка, и тот же ВАР не позвал там судью. Это была сложная игра на выезде с «Ромой», не говоря уже о том, что мы остались вдесятером. Мы старались отдать все силы, «Рома» почти не касалась мяча в первом тайме, и я чувствовал, что мы могли бы победить.

Мое удаление? Я очень требователен к себе. С тех пор, как я пришел, мы заработали достаточно очков, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. Я не говорю, что это был хороший сезон или идеальные пять месяцев, абсолютно нет, но были и позитивные моменты. Мы выиграли Суперкубок Италии, вышли в финал Кубка, но когда дело дошло до ключевых игр, были и негативные моменты. Это не лучший год для такого клуба, как «Милан», каждый должен оценить свою работу, а затем обсудить ее в конце сезона», — приводит слова Консейсау Football Italia.

«Милан» перед заключительным туром занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Команда не поднимется выше седьмого места и не примет участие в еврокубках впервые с 2019 года.