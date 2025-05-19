«Милан» впервые с 2019 года не сыграет в еврокубках

«Милан» в матче 37-го тура чемпионата Италии на выезде уступил «Роме» (1:3).

Это поражение не позволило миланцам гарантировать себе участие в еврокубках впервые с 2019 года. Итальянский клуб пропустит Лигу чемпионов впервые сезона-2020/21.

«Милан» перед заключительным туром занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Команда Сержиу Консейсау не поднимется выше седьмого места.