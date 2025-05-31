Гасперини объявил об уходе из «Аталанты» спустя девять лет в клубе

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини написал письмо болельщикам команды, в котором сообщил об уходе из клуба после девяти лет работы.

«Раньше было невозможно выразить это словами, но только в последние несколько часов я действительно решил положить конец этой замечательной девятилетней истории. Но давайте не будем прощаться, мне это не нравится. Я заканчиваю свою работу в Бергамо в качестве главного тренера «Аталанты», все остальное останется неизменным», — цитирует l'Eco di Bergamo Гасперини.

По словам 67-летнего тренера, решение об уходе он обдумывал весь сезон.

«На протяжении всего сезона, который только что закончился, я думал только о том, чтобы уйти как можно быстрее. И я оставляю клуб на третьем месте в турнирной таблице, чтобы он снова смог играть на самых престижных стадионах Европы в Лиге чемпионов», — добавил Гасперини.

Итальянский специалист возглавлял «Аталанту» с 2016 года. В сезоне-2023/24 Гасперини привел команду к победе в Лиге Европы.

В сезоне-2024/25 «Аталанта» набрала 74 очка и заняла 3-е место в серии А. По информации итальянских СМИ, Гасперини станет главным тренером «Ромы».

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