Буффон: «Завершу ли я карьеру к 55 годам? Ориентировочно, да»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон на встрече с болельщиками рассказал о своем будущем. В январяе итальянцу исполнилось 44 года.

«Десять лет в «Парме» в первой жизни, затем двадцать лет в «Ювентусе» во второй жизни, а потом один год в Париже, два — в «Ювентусе», и вот я замыкаю круг в «Парме» и учусь на втором курсе. А мне еще не 100 лет. Завершу ли карьеру в 55 лет? Ориентировочно, да. Буду ли я тренироват после завершения карьеры? Я много лет думал о том, что буду делать, когда завершу карьеру. Мои мысли запутались, так как думал об этом 10 лет, а затем опять продолжал. Думаю, у меня есть опыт, который позволяет мне познать мир футбола, но я не уверен на 100 процентов, что останусь в этом мире. Может быть, я попробую что-то еще, так как уже знаю футбол. У меня есть любопытство, и мне нравится познавать другие миры», — цитирует Alfredo Pedula Буффона.

В прошедшем сезоне Буффон сыграл в 26 матчах второго дивизиона Италии и пропустил 27 голов. Восемь раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности.