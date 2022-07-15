Буффон: «Завершу ли я карьеру к 55 годам? Ориентировочно, да»
Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон на встрече с болельщиками рассказал о своем будущем. В январяе итальянцу исполнилось 44 года.
«Десять лет в «Парме» в первой жизни, затем двадцать лет в «Ювентусе» во второй жизни, а потом один год в Париже, два — в «Ювентусе», и вот я замыкаю круг в «Парме» и учусь на втором курсе. А мне еще не 100 лет. Завершу ли карьеру в 55 лет? Ориентировочно, да. Буду ли я тренироват после завершения карьеры? Я много лет думал о том, что буду делать, когда завершу карьеру. Мои мысли запутались, так как думал об этом 10 лет, а затем опять продолжал. Думаю, у меня есть опыт, который позволяет мне познать мир футбола, но я не уверен на 100 процентов, что останусь в этом мире. Может быть, я попробую что-то еще, так как уже знаю футбол. У меня есть любопытство, и мне нравится познавать другие миры», — цитирует Alfredo Pedula Буффона.
В прошедшем сезоне Буффон сыграл в 26 матчах второго дивизиона Италии и пропустил 27 голов. Восемь раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности.
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Милан
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2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -