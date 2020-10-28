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Барези стал почетным вице-президентом «Милана»

18:55
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На собрании акционеров «Милана» произошли кадровые изменения в составе руководства клубов и подтверждены потери в 195 миллионов евро за минувший финансовый год, сообщает официальный сайт «россонери».

Президентом клуба переизбран Паоло Скарони, а в совет директоров, кроме него, вошли Иван Газидис, Стефано Чочирио, Джорджо Фурлани, Марко Путуано, Сальваторе Черкионе, Джанлука Д'Аванцо, Альфредо Крача и Массимо Феррари.

Почетным вице-президентом Милана назначен экс-капитан команды, защищавший ее цвета с 1977-го по 1997 годы, Франко Барези.

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