Барези стал почетным вице-президентом «Милана»

На собрании акционеров «Милана» произошли кадровые изменения в составе руководства клубов и подтверждены потери в 195 миллионов евро за минувший финансовый год, сообщает официальный сайт «россонери».

Президентом клуба переизбран Паоло Скарони, а в совет директоров, кроме него, вошли Иван Газидис, Стефано Чочирио, Джорджо Фурлани, Марко Путуано, Сальваторе Черкионе, Джанлука Д'Аванцо, Альфредо Крача и Массимо Феррари.

Почетным вице-президентом Милана назначен экс-капитан команды, защищавший ее цвета с 1977-го по 1997 годы, Франко Барези.