Юношеская сборная России уступила Тунису в товарищеском матче

Сборная России среди футболистов до 16 лет проиграла сверстникам из Туниса в товарищеском матче — 1:2.

Встреча прошла на городском стадионе в Хаммам-Лифе (Тунис). Автором единственного гола России стал Георгий Сафронов, который отличился на 90-й минуте.

Сборные проведут ответный матч во вторник, 9 июня.

Днем ранее юношеская сборная России U-15 победила тунисских сверстников со счетом 2:1. Матч прошел в Бардо.

Российские сборные по футболу отстранены от международных турниров с февраля 2022 года и с тех пор принимают участие только в товарищеских матчах.

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