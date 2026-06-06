Бразилия и Египет сыграют в товарищеском матче в ночь на воскресенье, 7 июня. Матч пройдет на стадионе «Кливленд Браунс» в Кливленде (США) и начнется в 1.00 по московскому времени.

Официальной трансляции матча в России не планируется. Искать эфиры можно в тематических сообществах социальной сети ВКонтакте.

Ключевые события и результат игры Бразилия — Египет можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Бразилия отобралась на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике и сыграет в группе С вместе с Марокко, Гаити и Шотландией. Египет также выступит на мундиале, в группе G египтяне будут играть с Новой Зеландией, Ираном и Бельгией.

В последний раз сборные играли друг против друга 14 ноября 2011 года также в товарищеском матче. Победу одержали бразильцы со счетом 2:0.