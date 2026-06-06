Сборная России U-19 на выезде потерпела поражение от Египта

Сборная России среди игроков до 19 лет уступила сверстникам из Египта в товарищеском матче — 1:3. Игра прошла в Каире.

Единственный гол россиян забил Вадим Рассадин, который отличился на 60-й минуте.

Команды также сыграют во вторник, 9 июня.

Ранее в субботу сборная России U-16 потерпела поражение от сверстников из Туниса со счетом 1:2. Матч прошел в Хаммам-Лифе.

Российские сборные по футболу отстранены от международных турниров с февраля 2022 года и с тех пор принимают участие только в товарищеских матчах.

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