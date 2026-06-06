Португалия и Чили сыграют в товарищеском матче в субботу, 6 июня. Матч пройдет на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» в Лиссабоне (Португалия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 июня, 20:45. - ()

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент сервиса можно смотреть по платной подписке.

Ключевые события и результат игры Португалия — Чили можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Португалия отобралась на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике и сыграет в группе K вместе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией. Чили не выступит на мундиале — команда завершила борьбу за участие в финальном турнире досрочно, занимая 10-е место в южноамериканской зоне за два тура до финиша.

В последний раз сборные играли друг против друга 26 июня 2017 года в полуфинале Кубка Конфедерации. Победу одержали чилийцы (0:0, пенальти — 3:0).