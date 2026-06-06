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6 июня, 21:54

Леау и Романа удалили с поля после стычки в концовке первого тайма матча Португалия — Чили

Алина Савинова
Рафаэл Леау ударил Ивана Романа во время матча Португалия — Чили.
Фото Reuters

В концовке первого тайма товарищеского матча между сборными Португалии и Чили были удалены два футболиста.

В ходе стычки португалец Рафаэл Леау ударил по лицу чилийца Ивана Романа. Оба игрока получили по красной карточке.

Матч проходит на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» в Лиссабоне (Португалия).

Португалия выступит на чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике. Сборная попала в одну группу с национальными командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Чилийцы не отобрались на турнир.

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