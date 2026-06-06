Англия и Новая Зеландия сыграют в товарищеском матче в субботу, 6 июня. Матч пройдет на стадионе «Реймонд Джеймс Стэдиум» в Тампе (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 июня, 23:00. ()

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент сервиса можно смотреть по платной подписке.

Ключевые события и результат игры Англия — Новая Зеландия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Англия отобралась на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике и сыграет в группе L вместе с Хорватией, Ганой и Панамой. Новая Зеландия также выступит на мундиале, в группе G новозеландцы будут играть с Египтом, Ираном и Бельгией.

В последний раз сборные играли друг против друга 8 июня 1991 года также в товарищеском матче. Победу одержали англичане со счетом 2:0.