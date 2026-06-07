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7 июня, 01:00

Аргентина — Гондурас: где смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча

Аргентина и Гондурас сыграют в товарищеском матче 7 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Аргентины.
Фото Getty Images

Аргентина и Гондурас сыграют в товарищеском матче в ночь на воскресенье, 7 июня. Матч пройдет на стадионе «Кайл Филд» в Колледж-Стейшене (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Официальной трансляции матча в России не планируется. Искать эфиры можно в тематических сообществах социальной сети ВКонтакте.

Ключевые события и результат игры Аргентина — Гондурас можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Аргентина отобралась на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике и сыграет в группе J вместе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Гондурас не выступит на мундиале — в решающем третьем раунде отбора КОНКАКАФ сборная Гондураса выступала в Группе C, где заняла итоговое второе место, уступив прямую путевку Гаити.

В последний раз сборные играли друг против друга 24 сентября 2022 года также в товарищеском матче. Победу одержали аргентинцы со счетом 3:0.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Гондураса по футболу
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