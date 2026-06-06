Голы Хаверца и Сане принесли Германии победу над США

Германия победила США в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго.

У немцев отличились Кай Хаверц и Лерой Сане, который забил с передачи Хаверца. У американцев гол на счету Энтони Робинсона.

Обе национальные команды примут участие в чемпионате мира, который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Германия сыграет в одной группе с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором, а США — с Парагваем, Австралией и Турцией.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 июня, 21:30. Soldier Field (Чикаго)

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