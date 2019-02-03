"Оренбург" победил "Младост" в товарищеском матче

"Оренбург" обыграл сербскую "Младост" в товарищеском матче (3:1). Голами в составе российского клуба отметились полузащитник Алексей Сутормин, Денис Попович, а также нападающий Джордже Деспотович.

"Оренбург" занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 22 очка после 16 туров.

Товарищеские матчи

"Младост Л" - "Оренбург" - 1:3 (1:1)

Голы: "Младост Л", 12 (1:0). Сутормин, 43 - с пенальти (1:1). Попович, 46 (1:2). Деспотович, 66 - с пенальти (1:3).

"Оренбург": Довбня, Андреев (Сиваков, 63), Ойеволе (Шахов, 63), Терехов (Козлов, 63), Маляров (Бреев, 63), Бегич (Кулишев, 63), Чиркин (Мишкич, 63), Сутормин (Рикарду Алвеш, 63), Попович (Насыров, 63), Бидловский (Чуканов, 63), Деспотович.

03 февраля. Белек. Стадион "Gloria Sports Arena".

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