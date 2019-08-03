Лукаку и Погба не попали в заявку "МЮ" на матч с "Миланом"

Стал известен стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч Международного кубка чемпионов с "Миланом", сообщает официальный Twitter "красных дьяволов". Встреча пройдет 3 августа в Кардиффе.
Полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку не попали в заявку команды. Ранее сообщалось, что оба футболиста могут покинуть "МЮ".
Стартовый состав "МЮ": Де Хеа - Ван-Биссака, Линделев, Рохо, Шоу - Матич, Мактоминэй, Мата, Перейра - Марсяль, Рэшфорд.
Запасные: Ромеро, Далот, Смоллинг, Туанзебе, Джонс, Гомеш, Янг, Фред, Лингард, Джеймс, Чонг, Гринвуд.
Here's how #MUFC line up for today's #ICC2019 clash... #MUTOUR 🏴— Manchester United (@ManUtd) August 3, 2019
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