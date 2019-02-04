"Игра новичков оставила приятное впечатление". Семак - о ничьей с "Дюделанжем"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после ничьей в товарищеском матче с "Дюделанжем" (0:0) заявил, что игра новичков оставила приятное впечатление. В этой встрече за петербургский клуб дебютировали защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Вильмар Барриос.

- Думаю, оба новичка сыграли хорошо. Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства. Игра новичков оставила приятное впечатление, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Конечно, переезд в другую страну для Барриоса будет более сложным, и привыкнуть к ребятам и к общению с ними будет немного сложнее, но не думаю, что ему придется долго привыкать к нашей игре – сегодня он смотрелся хорошо и думаю, что это тот футболист, который нужен нашей команде.

Не могу сказать, что команда готова на сто процентов - через официальные игры будем добирать то, что не добрали, но в целом, учитывая, что планомерно к этим матчам никто не готовился, то в принципе состояние нормальное. За неделю нагрузки станут меньше, свежести и сил станет больше, состояние чуть-чуть улучшится.

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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