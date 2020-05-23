12 лет назад Хиддинк вернул в сборную Семака. Через месяц Россия выиграла бронзу Евро

12 лет назад состоялся первый в истории матч между Россией и Казахстаном. Команды сошлись в товарищеской встрече на стадионе «Локомотив» в рамках подготовки россиян к Евро-2008.

Россия победила 6:0, голы забили Павел Погребняк, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Торбинский и Дмитрий Сычев.

Главным событием встречи стало возвращение в сборную России Сергея Семака. Хавбек «Рубина» не вызывался в национальную команду на тот момент два года — после прихода на должность главного тренера Гуса Хиддинка. Весь отборочный турнир чемпионата Европы россияне провели без Семака, однако всего за две недели до старта финальной части турнира Семак попал в состав и сразу получил капитанскую повязку.

Именно в матче с Казахстаном был сформирован костяк центральной зоны полузащиты сборной: Сергей Семак, Игорь Семшов, Константин Зырянов.

На Евро-2008 Семак проведет все пять полных игр в качестве капитана и поможет сборной завоевать бронху. Во второй игре группового турнира против Греции (0:1) хавбек отметился эффектным пасом на Зырянова в эпизоде с единственным голом.