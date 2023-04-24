Неймар может перейти в «Челси» этим летом
Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Mirror.
По данным источника, в летнее трансферное окно футболист может стать игроком лондонцев. Владелец «Челси» Тодд Боули в начале 2023 года провел встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, в ходе которой обсуждался потенциальный трансфер игрока.
В этом сезоне 31-летний бразилец сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|
2
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|
3
|Марсель
|32
|20
|7
|5
|59-31
|67
|
4
|Монако
|32
|18
|7
|7
|66-46
|61
|
5
|Лилль
|32
|16
|8
|8
|57-40
|56
|
6
|Ренн
|32
|16
|5
|11
|51-34
|53
|
7
|Лион
|32
|14
|8
|10
|50-36
|50
|
8
|Реймс
|32
|11
|14
|7
|40-34
|47
|
9
|Ницца
|32
|11
|12
|9
|39-31
|45
|
10
|Лорьян
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|
11
|Клермон Фут
|32
|13
|7
|12
|35-43
|46
|
12
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|
13
|Монпелье
|32
|12
|4
|16
|48-52
|40
|
14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|
15
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
16
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
17
|Страсбур
|32
|7
|11
|14
|43-53
|32
|
18
|Труа
|32
|4
|10
|18
|41-69
|22
|
19
|Аяччо
|32
|6
|4
|22
|22-58
|22
|
20
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|22:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
|29.04
|18:00
|
Лилль – Аяччо
|- : -
|30.04
|14:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|30.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|- : -
|30.04
|16:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|30.04
|16:00
|
Труа – Ницца
|- : -
|30.04
|18:05
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|30.04
|21:45
|
Марсель – Осер
|- : -
|2.05
|22:00
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|3.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|25
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|26
|2
|2
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