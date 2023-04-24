Неймар может перейти в «Челси» этим летом

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Mirror.

По данным источника, в летнее трансферное окно футболист может стать игроком лондонцев. Владелец «Челси» Тодд Боули в начале 2023 года провел встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, в ходе которой обсуждался потенциальный трансфер игрока.

В этом сезоне 31-летний бразилец сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.