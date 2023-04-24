«ПСЖ» отпустит Месси бесплатно, клуб хочет сделать упор на молодых игроков
Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси, скорее всего, этим летом покинет парижский клуб, сообщает Mirror.
По данным источника, руководство команды не спешит продлевать соглашение с аргентинцем. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет сделать акцент на молодых игроках, а не на звездных футболистах. Поэтому футболист может стать бесплатным агентом.
Будущее Месси зависит от финансовых возможностей «Барселоны», которая хотела бы вернуть игрока. Контракт форвада с «ПСЖ» истекает в июне этого года.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|
2
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|
3
|Марсель
|32
|20
|7
|5
|59-31
|67
|
4
|Монако
|32
|18
|7
|7
|66-46
|61
|
5
|Лилль
|32
|16
|8
|8
|57-40
|56
|
6
|Ренн
|32
|16
|5
|11
|51-34
|53
|
7
|Лион
|32
|14
|8
|10
|50-36
|50
|
8
|Реймс
|32
|11
|14
|7
|40-34
|47
|
9
|Ницца
|32
|11
|12
|9
|39-31
|45
|
10
|Лорьян
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|
11
|Клермон Фут
|32
|13
|7
|12
|35-43
|46
|
12
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|
13
|Монпелье
|32
|12
|4
|16
|48-52
|40
|
14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|
15
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
16
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
17
|Страсбур
|32
|7
|11
|14
|43-53
|32
|
18
|Труа
|32
|4
|10
|18
|41-69
|22
|
19
|Аяччо
|32
|6
|4
|22
|22-58
|22
|
20
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
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37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Анже – ПСЖ
|1 : 2
|22.04
|18:00
|
Осер – Лилль
|1 : 1
|22.04
|22:00
|
Ланс – Монако
|3 : 0
|23.04
|14:00
|
Реймс – Страсбур
|0 : 2
|23.04
|16:00
|
Аяччо – Брест
|0 : 0
|23.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|0 : 1
|23.04
|16:00
|
Нант – Труа
|2 : 2
|23.04
|16:00
|
Ницца – Клермон Фут
|1 : 2
|23.04
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|1 : 0
|23.04
|21:45
|
Лион – Марсель
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|25
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|26
|2
|2
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