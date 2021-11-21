Месси не планирует возвращаться в «Барселону»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не собирается пока возвращаться в «Барселону», сообщает Diario Sport.
По данным источника, аргентинец не рассматривает такой вариант и пока не хочет покидать «ПСЖ». Месси хочет выиграть с парижанами Лигу чемпионов, несмотря на то, что у него пока не все получается в новом клубе.
В текущем сезоне лиги 1 футболист забил 1 мяч за 6 игр. К «ПСЖ» он присоединился летом 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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