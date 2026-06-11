Матвей Сафонов сменил прическу и показал новый образ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале показал свой новый внешний образ.

«Всем привет. Думал спросить, чтобы вы оценили новый образ, но мне без разницы, поэтому просто наблюдайте. Обнялись», — сказал Сафонов.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, пропустил 28 мячей и 12 раз сыграл на ноль. Он помог парижской команде выиграть Лигу 1, Лигу чемпионов, Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок.