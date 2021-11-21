Почеттино — о первом голе Месси в чемпионате Франции: «Месси великий победитель и лучший футболист в мире»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Нантом» (3:1) в матче первого тура чемпионата Франции.
«Мы провели хороший первый тайм и показали не только характер, но и качественную игру, — приводит слова Почеттино L’?quipe. — Вся команда провела хороший матч, благодаря чему Месси, Неймар и Мбаппе создавали голевые моменты. Жаль, что мы не забили больше в первом тайме».
Также тренер высказался о первом голе нападающего команды Лионеля Месси в чемпионате Франции.
«Не думаю, что Лионель переживал из-за того, что не мог забить раньше. Месси великий победитель и лучший футболист в мире. Он знает, как справляться с трудностями, умеет терпеть, и хорошо, что забил», — сказал он.
В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил четыре мяча в девяти встречах за парижский клуб.
После 14 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Нант» с 18 очками располагается на 11-й позиции.
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Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Mauricio-pochettino-apres-psg-nantes-c-est-bien-que-messi-ait-marque/1300115
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