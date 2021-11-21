Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Нантом» (3:1) в матче первого тура чемпионата Франции.

«Мы провели хороший первый тайм и показали не только характер, но и качественную игру, — приводит слова Почеттино L’?quipe. — Вся команда провела хороший матч, благодаря чему Месси, Неймар и Мбаппе создавали голевые моменты. Жаль, что мы не забили больше в первом тайме».

Также тренер высказался о первом голе нападающего команды Лионеля Месси в чемпионате Франции.

«Не думаю, что Лионель переживал из-за того, что не мог забить раньше. Месси великий победитель и лучший футболист в мире. Он знает, как справляться с трудностями, умеет терпеть, и хорошо, что забил», — сказал он.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил четыре мяча в девяти встречах за парижский клуб.