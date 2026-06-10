«Лорьян» объявил о назначении Дюжо на пост главного тренера

«Лорьян» на официальном сайте объявил о назначении Александра Дюжо на пост главного тренера. 50-летний француз неделю назад покинул «Анже», с которым работал с 2021 года.

Дюжо заменил Оливье Панталони, в тренерском штабе которого он работал ранее в качестве ассистента в «Туре» и «Аяччо». Контракт подписан на два года с опцией продления еще на сезон.

«Помимо его тренерских навыков и выдающейся работы в последних сезонах, нас впечатлили его человеческие ценности, тесные отношения с игроками и стремление к созданию сильного коллективного проекта. Александр прибывает с огромным запасом энергии и энтузиазма, и мы рады начать это новое приключение вместе с ним», — отметил спортивный директор клуба Лоран Косьельни.

В сезоне-2025/26 «Лорьян» набрал 45 очков и занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.