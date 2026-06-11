«ПСЖ» сыграет с «Ренном» в первом туре сезона-2026/27 в Лиге 1

В среду, 10 июня, был опубликован календарь Лиги 1 на сезон-2026/27. Чемпионат Франции стартует в пятницу, 21 августа, и завершится в субботу, 29 мая.

В первом туре «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, на своем поле сыграет против «Ренна», а «Монако», за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, встретится с «Гавром».

Расписание первого тура:

«Анже» — «Лилль»

«Гавр» — «Монако»

«Ле Ман» — «Брест»

«Ланс» — «Осер»

«Марсель» — «Страсбур»

«Ницца» — «Лорьян»

«Пари Сен-Жермен» — «Ренн»

«Тулуза» — «Лион»

«Труа» — «Париж»

Последним туром в 2026 году будет 14-й тур, запланированный на выходные 11-13 декабря. Сезон возобновится в выходные, 2 января 2027 года.

Последние два тура сезона в Лиге 1 будут проводиться в формате, когда все матчи играются одновременно, по субботам, 22 и 29 мая 2027 года.