Киммих признался, что летом 2024-го был в шаге от перехода в «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что летом 2024 года всерьез рассматривал уход из мюнхенского клуба и был близок к переходу в «ПСЖ».

«У меня было ощущение, что «Бавария» вполне готова меня отпустить. Это никак не способствует укреплению связи между клубом и игроком. Макс Эберль еще раз подтвердил: «Если хочешь уйти, ты выставлен на продажу, это возможно». На тот момент я был на 95 процентов уверен, что не стану продлевать контракт», — цитирует Киммиха Bayern&Germany.

По словам хавбека, парижский клуб проявил серьезную заинтересованность.

«Я общался с Луишем Кампушем и Луисом Энрике. Они отлично поработали и произвели на меня впечатление людей, которые действительно меня хотят. Предполагалось, что я стану важной частью команды. «ПСЖ» прислал предложение. Финансовый аспект был невероятным. Но я не хотел, чтобы именно деньги стали решающим фактором», — заявил Киммих.

В итоге ключевую роль в решении остаться сыграло отношение главного тренера «Баварии» Венсана Компани. Киммих выступает за мюнхенцев с января 2015 года, его контракт рассчитан до июня 2029-го.

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