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Сегодня, 14:15

Переворот в Сирии: футбольная федерация сменила цвета. Да, в честь победивших оппозиционеров

Сирийская футбольная ассоциация сменила эмблему в честь победившей оппозиции
Егор Сергеев
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Футболисты сборной Сирии и новая эмблема Сирийской футбольной ассоциации
Сирийская футбольная ассоциация (SFA) поменяла эмблему в цвета оппозиции.
Фото «СЭ»
Быстро сориентировались.

Сирийская футбольная ассоциация (SFA) преобразовала эмблему и взяла цвета оппозиции, накануне пришедшей к власти в стране. Теперь красный цвет в символе организации заменен на зеленый, а вместо двух звезд — три.

«Наша новая форма национальной сборной. Это первое историческое изменение в истории сирийского спорта, далекое от непотизма, фаворитизма и коррупции», — сказано в сообщении федерации в социальных сетях.

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В Сирии новая власть — и новый флаг

В начале декабря в Сирии с новой силой разгорелся давний конфликт — вооруженная оппозиция перешла в наступление на севере страны, и правительственные силы во главе с многолетним президентом Башаром Асадом не смогли ее остановить. За несколько дней под контроль наступавших перешли почти все крупнейшие сирийские города, включая столицу — Дамаск. Асад покинул страну и на данный момент находится в России, как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Кремле. В Сирии же теперь новая власть — исламские повстанцы.

Кто конкретно теперь правит Сирией, понять пока трудно (официально пост президента еще никто не занял), но перемены уже начались. Исламисты сразу же поменяли флаг — вместо красной полосы на символе теперь зеленая, а звезд стало три вместо двух. Данный флаг уже выставляется в посольствах по всему миру, в том числе в России.

Футбол поддерживает перемены

Помимо SFA, другие футбольные субъекты также включились в новый тренд. В социальных сетях два клуба из Дамаска — «Аль-Вахда» и «Аль-Джаиш» (армейский клуб) — убрали старые флаги с эмблем.

А капитан сборной Сирии Омар Аль-Сомаха в соцсетях поприветствовал перемены в стране — тоже разместил новый флаг и подписал его так: «С Божьей помощью это станет началом нового этапа единства, восстановления и процветания, и Сирия всегда будет оставаться свободной».

В начале декабря футбол в Сирии был приостановлен — национальный чемпионат не проводится. Однако сирийская сборная 15 декабря должна сыграть с Кувейтом на выезде. Последний матч национальная команда провела в России в ноябре и уступила со счетом 0:4.

Футбол
Сборная Сирии по футболу
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