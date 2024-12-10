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Не смог «по медицинским показаниям». В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка

В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Егор Сергеев
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Росарио Карденас.
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Конец карьеры?

В Мексике громыхнул скандал: перспективного арбитра Росарио Гуадалупе Карденаса уволили из судейского корпуса после того, как он не приехал на центральный матч тура. Выяснилось, что 27-летнего рефери накачала наркотиками проститутка, которую он сам же вызвал в отель, сообщает Daily Mail.

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Что произошло

Карденас был назначен резервным арбитром на матч 12-го тура чемпионата Мексики между «Монтерреем» и «Тигрес» (4:2), который прошел 19 октября.

В день игры судейская комиссия объявила, что Росарио заменили по «медицинским показаниям». В итоге вместо него встречу обслуживал Исмаэль Лопес.

Позднее организация начала внутреннее расследование, заявив, что «выяснит все подробности, связанные с этим инцидентом». Оказалось, что в ночь перед игрой Карденас вызвал в отель эскортницу, которая накачала его наркотиками и пыталась обокрасть. По этой причине рефери пропустил встречу.

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Заявление комиссии

Комиссия не предоставила дополнительных подробностей об обстоятельствах произошедшего, но сочла поведение Росарио достойным увольнения.

«В целях обеспечения прозрачности и соблюдения соответствующих протоколов комиссия сообщает, что по итогам расследования она приняла решение расторгнуть контракт с Карденасом за несоблюдение арбитражного регламента», — приводит заявление Record.

Карденас никогда не судил матчи высшего дивизиона Мексики, но в последние годы он продвигался по карьерной лестнице. Он работал на матчах команд U-20 и U-23, а затем дорос до второго дивизиона. Теперь его дальнейшие перспективы под большим вопросом.

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