Бывший футболист «Антверпена» Удо найден мертвым в Нигерии

Экс-игрок «Антверпена» и «Саутгемптона» нигериец Виктор Удо найден мертвым у себя на родине, сообщает Nieuwsblad.

Последней командой 21-летнего левого вингера было чешское «Динамо» из Ческе-Будеевице. После окончания сезона Удо отправился в отпуск в Нигерию. Его тело обнаружили в городе Абуджа, где родился и рос футболист.

В марте 2023 года нигериец присоединился к «Антверпену». Он выступал за основную команду бельгийского клуба с начала 2024 года и принял участие в 28 матчах.

В феврале 2025 года Удо стал игроком «Саутгемптона», где выступал за молодежную команду. 29 сентября 2025 года футболист перешел в «Динамо».