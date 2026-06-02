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2 июня, 06:47

Иньеста — о назначении в «Галф Юнайтед»: «Идеальное место для начала новой главы в моей карьере»

Сергей Ярошенко

Андрес Иньеста прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Галф Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ .

«Галф Юнайтед» кажется мне идеальным местом для начала новой главы в моей карьере. Футбол дал мне очень многое, и теперь я хочу вернуть часть этого через тренерскую работу, обучение и ежедневное взаимодействие с молодыми игроками, которые обладают талантом и стремлением добиваться больших успехов. Я верю в развитие футболистов через терпение, четкое понимание игры и индивидуальный подход к каждому игроку.

Андрес Иньеста.Иньеста начинает тренерскую карьеру. Экс-полузащитник «Барселоны» возглавит клуб из ОАЭ

«Галф Юнайтед» разделяет эти принципы, поэтому я и принял это предложение. Я хочу развиваться как тренер, набираться практического опыта и в дальнейшем получить Pro-лицензию», — приводит слова Иньеста пресс-служба клуба.

Для 42-летнего испанца этот клуб будет первым в тренерской карьере.

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Андрес Иньеста
Футбол
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