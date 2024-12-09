Сумасшедшие камбэки «Челси» и «Атлетико», а «Наполи» лишился лидерства

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: осечка «Арсенала» и спасение «Лестера»

«Фулхэм» в этом сезоне умеет удивлять, и с наступлением декабря «дачники» отобрали очки у трех команд из верхней части таблицы. Начали гостевой ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1), продолжили победой над «Брайтоном» (3:1), а теперь заставили оступиться «Арсенал», прервав его серию из четырех уверенных побед. С чем не справились хозяева, так это с невероятно эффективными угловыми «канониров». Забивать после корнеров красно-белые умеют и в отсутствие травмированного Габриэла Магальянса. В этот раз — после скидки Хаверца — отличился напарник бразильца по центру обороны Салиба.

Но команда Микеля Артеты лишь отыгралась, и вряд ли ее утешит тот факт, что 15 результативных подач с угловой отметки за календарный год — повторение клубного рекорда. А главное разочарование — отмена гола Сака на последних минутах, так как ВАР обнаружил небольшой офсайд у выполнявшего подачу с фланга Габриэла Мартинелли. Между тем можно было не только приблизиться к пропустившему тур «Ливерпулю», но и поправить статистику, согласно которой под началом Артеты «Арсенал» 24 раза уходил на перерыв, уступая в счете, но добился лишь одной волевой победы. «Фулхэм» же может похвастаться тем, что не проиграл ни одного из девяти последних лондонских дерби (+4=5).

Эффект ван Нистелроя в действии! Возглавляя «МЮ» с момента увольнения Эрика тен Хага до вступления в должность Рубенам Аморима, голландский специалист выиграл три матча из четырех. Да и ничью с «Челси» можно занесли в актив «красным дьяволам». Сейчас же ван Нистелрой реанимирует «Лестер», во главе которого он дебютировал в середине недели и добыл для команды первую за полтора месяца победу. Но там в соперниках был проблемный «Вест Хэм», тогда как в воскресенье «лисы» прошли испытание мощным «Брайтоном».

Победа поднимала «чаек» на пятое место и сокращала отставание от «Манчестер Сити» до одного очка, и когда на 79-й минуте счет стал 0:2, такой итог казался неизбежным. Для всех, кроме Варди, с гола которого началась работа нового штаба. Теперь же 37-летний форвард в концовке перевернул игру в тандеме с Де Кордовой-Ридом. Сначала Варди забил с мягкого заброса ямайца за спины защитникам, а в добавленное арбитром время разыграл «стеночку» с отобравшим мяч одноклубником. В более зрелом возрасте голом и пасом в матче АПЛ отмечался только Райан Гиггз (38 лет и 22 дня).

«Челси» начал мощно, однако к 11-й минуте гости горели синим пламенем. Главный неудачник стартового отрезка — плохо подобравший бутсы Кукурелья, который поменял обувь только после двух результативных ошибок. Испанец банально поскальзывался на газоне под прессингом соперника. В первом случае это позволило Джонсону вырезать мяч с фланга, и Соланке открыл счет, опередив Колвилла. Во втором инициативу на себя взял Кулушевски, из-за штрафной коварно пробивший впритирку с ближней штангой.

Правда, идиллию для «Тоттенхэма» нарушила травма не отыгравшего даже четверти часа Ромеро. Сменивший же аргентинца Дрэгушин — один из тех, кто не смог остановить рейд сократившего отставание Санчо. В ассистенты же ему записали стремившегося реабилитироваться Кукурелью! Причем Марк мог приплюсовать себе в актив и второй ассистентский балл, однако в начале второго тайма Энцо Фернандес пробил в сантиметрах от штанги. Отыгрался же «Челси» благодаря активности Санчо, чей пас в штрафную завершился сносом Кайседо и реализованным Палмером пенальти.

Синие заслужили свой успех, тогда как «Тоттенхэм» своими возможностями увеличить отрыв не воспользовался. Чего стоит атака, в которой Соланке не смог акцентировано пробить с передачи Сон Хын Мина. С другой стороны, у хозяев могли быть претензии к судьям, так как в первом тайме Кайседо имел все шансы получить красную карточку, шипами попав в ногу Кулушевски. Ну а гостям повод для недовольства дали бросавшие с трибун посторонние предметы фанаты «шпор». Возможно, Энцо под такими «обстрелами» при подачах угловых мог подумать, что перенесся в родную Южную Америку.

Скандалы, курьезы, спорные ситуации, масса острых моментов — это точно была одна из самых ярких игр нынешнего сезона. Зрителям было некогда перевести дух, а решали все детали. Спустя несколько минут после промаха Сона из позиции, откуда он забивает девять из десяти, инициативу на себя взял Палмер. Фернандес же идеально подстроился под небольшой рикошет от защитника хозяев. Энцо Мареска в этот момент ликовал на бровке, тогда как Ангелосу Постекоглу было не до редких для него улыбок. «Тоттенхэм» не только упустил перевес в два мяча, но и лишился из-за травмы еще одного защитника — ван де Вена.

Вишенкой на торте стал второй пенальти «Челси». На этот раз Палмер заработал его сам, забив «паненкой». Это уже 12-й реализованный им удар с точки без единого промаха, что позволило превзойти рекорд Яя туре. И ожидаемо пало клубное достижение по числу результативных действия за календарный год. Оно было установлено Джимми Флойдом Хасселбайнком и держалось на протяжении 23-х лет, а Палмер за один вечер поднял планку на два балла (38). Учитывая, что на дворе только первая декада декабря, английский талант должен пробить отметку в 40 очков. Ну а «Челси» теперь единолично второй, опередив «Арсенал» по набранным очкам.

Испания: неудержимый Гризманн

«Атлетико» в этом сезоне приучил к ярким играм, сделав заявку на включение в борьбу за чемпионский титул. И когда отобравший мяч перед чужой штрафной Де Пауль выстрелил в дальний верхний угол, участь превратившейся в середняка «Севильи» казалась предрешенной. Однако на перерыв андалусийцы ушли, ведя в счете. Сначала после оригинального розыгрыша углового мяч в ближний угол вогнал Лекабакио, а потом от мадридских защитников умчался Ромеро.

Но все равно не покидало ощущение, что во втором тайме волевая команда Диего Симеоне дожмет гостей. Для начала, правда, задача «матрасников» усложнилась после красивой многоходовки со вторым в матче голевым пасом Саласа на попавшего с острого угла в ближнюю «девятку» Хуанлу. И тут гости допустили свою главную ошибку — слишком сильно прижались к собственным воротам после гола Гризманна, которого блестящим пасом из центрального круга вывел к воротам Пабло Барриос. Фернандес, конечно, творил чудеса в воротах и точно будет сниться упустившему два момента Серлоту, но выстрел Самуэла Лино с дальней дистанции зажег на табло вторую «тройку».

Случилось это на 80-й минуте, так что времени на победный гол по меркам «Атлетико» оставалось с запасом. И неизбежное — несмотря на появление в обороне «Севильи» дополнительного защитника — случилось. Лино мягко забросил мяч в штрафную, а Гризманн с разворота попал под перекладину. 195-й гол француза поднял его на 11-е место в топе лучших снайперов ла лиги и точно не добавил спокойствия «Барселоне» и «Реалу». На данный момент «Атлетико» — самая яркая команда чемпионата.

Италия: флорентийский рекорд

После происшествия с полузащитником Бове, который потерял сознание в игре прошлого тура с «Интером», «Фиорентина» уже сыграла, вылетев из Кубка Италии. А перед матчем с «Кальяри» стало известно, что пострадавшему полузащитнику «фиалок» в понедельник установят дефибриллятор, и он будет выписан из больницы. Это, впрочем, означает окончание карьеры в Италии, так как в серии А игроки после таких медицинских процедур не имеют права выходить на поле. По той же причине в свое время «Интер» пришлось покинуть датчанину Эриксену.

Что до игры с «Кальяри», то ее судьба решилась во втором тайме. В победной атаке инициативу на себя взял Адли, и хотя его сольный проход увенчался попаданием в защитника, на отскоке первым оказался Бельтран. Аргентинец в падении переправил мяч набегавшему из глубины Катальди, а тот, что называется, исполнил, пробив точно в верхний угол. Сыгравшая на матч меньше конкурентов «Фиорентина» находится в зоне Лиги чемпионов, а заодно флорентийцы повторили клубный рекорд 1960 года и выиграли восемь матчей подряд.

Только в четверг эти команды встречались в Риме в кубковом турнире, но, упомянув победу «Лацио» (3:1), нужно делать скидку на ротацию состава. У «Наполи» тогда отдыхали несколько лидеров во главе с Кварацхелией, а некоторые, включая Лукаку и Ди Лоренцо, появились на поле в концовке. Так что в воскресенье в Неаполе была совсем друга игра, в которой хозяева вроде бы владели инициативой, но у них в первом тайме не было таких ярких моментов, как заставивший Мерета вытаскивать мяч из угла дальний удар Исаксена. Только на последней минуте в сантиметрах от «девятки» пробил со штрафного Хвича.

Все-таки Марко Барони сделал в «Лацио» классную команду, и мог с гордостью приехать в город своей славы. Он ведь был игроком того «Наполи», который с Диего Марадоной выиграл свой первый скудетто. Да не просто был — защитник Барони с подачи великого аргентинца забил решающий гол в золотом матче против... «Лацио»! Однако в воскресенье 61-летний специалист не собирался дарить Неаполю праздник. Об этом сразу после перерыва напомнил сотрясший перекладину Деле-Баширу. В какой-то момент «Наполи» тоже приблизился к голу, только пропустил сам.

Злым гением для команды Антонио Конте стал Нослин. В четверг голландец сделал кубковый хет-трик, а сейчас — выйдя на замену — выдал классную диагональ на Исаксена. Тот легко разобрался с защитником и попал в дальнюю «девятку». Этот удар помог идущему пятым «Лацио» в третий раз подряд выиграть в Неаполе и оторваться от «Ювентуса» на четыре очка. «Наполи» же лишился лидерства. Теперь на вершине «Аталанта», еще в пятницу выигравшая свой матч у «Милана» (2:1).

Франция: «Марсель» снова выше «Монако»

«Марсель» с первых минут играл в Сент-Этьене по-хозяйски и очень красиво открыл счет, когда Мопе подсек мяч за спины защитникам, а Рабьо, обработав передачу грудью, с лета расстрелял ворота. Прибил же едва живую интригу десятый в сезоне гол Гринвуда. Англичанин добрался до данной отметки за четырнадцать туров, что является самым быстрым показателем с 1994 года, когда в «Лионе» блистал бразильский снайпер Сонни Андерсон. А еще Гринвуд внес солидный вклад в командную результативность (31 гол) — лучшую для провансальцев на данном турнирном отрезке за более чем полвека. Роберто Де Дзерби, конечно, хорош, а его команда снова вторая в таблице. При равном количестве очков с «Монако» она в таблице выше, а до «ПСЖ» — пять очков.

Статистика дня

3 брата Эспозито, которые являются воспитанниками «Интера», забили в Италии в один игровой день. В серии А 22-летний Себастьяно своим дублем помог «Эмполи» разгромить «Верону» (4:1). В серии В с составе «Специи» отличились 24-летний Сальваторе (2+1) и 19-летний Пио (1+0).

10 туров — с 31 августа — не побеждал в лиге 1 «Нант». «Канарейки» прервали черную серию в игре с «Ренном» (1:0).

15 очков набрал «Челси» в гостях у «Тоттенхэма» после открытия нового стадиона «шпор». На пять баллов больше, чем любая команда АПЛ.

32 очка второй сезон подряд набирает после 17 туров испанского чемпионата «Атлетик». Столь же стабильны прошлый раз баски были в начале 80-х прошлого века.