Стало известно, сколько заработал «Локомотив» за выступление в Лиге Европы

Стала известна сумма, которую заработал «Локомотив» по итогам выступления в Лиге Европы в сезоне-2021/22.

Железнодорожники получили 3,63 миллиона евро за участие в групповой стадии турнира, а также 420 тысяч евро за две ничьих. Кроме того, клуб получит 2,376 миллиона евро из общего призового фонда, деньги из которого распределяются согласно положению команд в таблице коэффициентов за последние 10 лет, в которой москвичи занимают 15-е место. Таким образом, общая сумма составляет 6,426 миллиона евро без учета выплат из маркетингового пула. «Локомотив» заработал на 1,296 миллиона евро меньше, чем «Спартак», однако красно-белые заняли первое место в своей группе и продолжают участие в турнире.

«Локомотив» занял последнее, 4-е место в группе E, набрав 2 очка в 6 матчах. Первую строчку в группе занял «Галатасарай» с 12 очками, на втором месте — «Лацио» с 9 очками. «Марсель» с 7 очками стал третьим и вылетел в Лигу конференций.