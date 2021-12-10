Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Комбаров: «Селихова можно назвать героем матча с «Легией»

12:17
Теги:

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от победы красно-белых над «Легией» (1:0) в шестом туре группового турнира Лиги Европы.

«Можно только порадоваться за «Спартак» и поздравить болельщиков и прежде всего ребят, что им удалось выйти с первого места из довольно сложной группы, — цитирует Комбарова «Чемпионат». — Тем более сейчас «Спартак» заработал немаловажные для страны очки в таблице коэффициентов УЕФА.

Александра Селихова можно назвать героем матча с «Легией»: он много выручал команду, да еще и отразил пенальти в концовке встречи. После возвращения Александр показывает очень хороший футбол, высокий уровень, много спасает. Селихов берет не только свои вратарские мячи, а выручает команду в очень тяжелых ситуациях. Рад за Александра, его можно поздравить с таким ярким возвращением".

«Спартак» пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Второе место в группе С занял «Наполи», который вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4540453-kombarov-selihov-geroj-matcha-spartak-zarabotal-vazhnye-ochki-v-tablice-koefficientov.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Устроившему стрельбу в казанской школе предъявили окончательное обвинение
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»