Покер для Эриксена, катастрофа для России. Что пишут в Европе о матче в Копенгагене

Обзор ведущих европейских СМИ после игры России и Дании.

Испанская газета Marca выпустила текст о матче с заголовком «Датчане наконец-то обрадовали себя».

«Датчанам пришлось ждать последней игры, но они устроили праздник. Стадион, несколько дней назад едва не увидевший трагедию, стал центром торжества», — продолжают испанцы.

Marca выставила оценки командам и тренерам. Лучшими у датчан стали главный тренер Каспер Хьюлманн и вингбек Йоаким Мехле. Они получили по три звезды каждый. У нашей сборной многие остались без оценок, включая Станислава Черчесова. Лучшим оказался вратарь Матвей Сафонов — у него две звезды.

Marca: оценки игроков по итогам матча Россия — Дания — 1:4.

Испанское издание не забыло и о 20-летнем Миккеле Дамсгоре. Он стал самым молодым голеадором сборной Дании на крупных турнирах.

Marca о 20-летнем Миккеле Дамсгоре.

Французский L'Equipe тоже отметил сложный групповой этап для датчан. Место Дании в турнирной таблице группы B несколько раз менялось по ходу встречи: «Датские фанаты пережили все возможные эмоции во время матча с Россией. Начав на последнем месте, Дания большую часть игры держалась на 3-м месте и в итоге вырвала второе».

L'Equipe.

У итальянской La Gazzeta dello Sport статья о матче Дания — Россия вышла с очень красноречивым заголовком: «Дания — покер для Эриксена, Россия — катастрофа и вылет».

Британское издание The Guardian сравнило ошибку Романа Зобнина с выстрелом в ногу. При этом его перепутали с Далером Кузяевым:

«Далер Кузяев выстрелил своей команде в ногу на 59-й минуте матча, когда его слепая передача на вратаря Матвея Сафонова стала идеальным пасом на ход нападающему Дании Юссуфу Поульсену».

The Guardian.

Большой восторг у европейских СМИ вызвали празднования голов. Датчане Андреас Кристенсен и Мехле, отмечая забитые мячи, показали жестами десятку. Таким образом футболисты сборной Дании посвятили забитые мячи Кристиану Эриксену, который перенес сердечный приступ в первой же игре турнира с Финляндией и был на грани жизни и смерти.

Andreas Christensen dedicates goal that sees Denmark qualify to Christian Eriksen https://t.co/fdzeyfdsfA pic.twitter.com/C1aNkDMamX — Mirror Football (@MirrorFootball) June 21, 2021

Из позитивных моментов у сборной России можно отметить игру Артема Дзюбы. Не пугайтесь, речь об игре в воздухе. Согласно статистике Squawka Football, Дзюба выиграл на Евро-2020 26 верховых единоборств — и это с большим отрывом лучший результат на турнире.