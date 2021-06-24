Бельгия или Португалия? Лукаку или Роналду? Жара на Евро

Прогноз «СЭ» на главный матч выходных.

После завершения группового этапа Евро участники и болельщики получили два выходных. Игры на турнире возобновятся уже в субботу. Мы собрали главную информацию о матчах уик-энда и сделали прогноз встречу Бельгия — Португалия. Если у вас уже есть свой фаворит, вы можете сделать ставку на него с приветственным бонусом до 10 000 рублей.

Регламент 1/8 финала Евро-2020

Финальная стадия чемпионата Европы во второй раз проводится с участием 24 команд. По итогам группового турнира, в котором участники разбиты на шесть квартетов, в 1/8 финала попадают 16 сборных — по две лучших из каждой группы и четыре сильнейших из числа занявших третьи места. В результате прошедших игр «лишними» оказались Финляндия и Словакия.

Жеребьевка при определении пар плей-офф на любой стадии Евро не проводится — сетка определяется на всю решающую часть турнира. При этом для распределения команд, ставших третьими, применяется специальная формула. Она учитывает, из каких именно групп вышли эти сборные.

Встречи 1/8 финала будут играться на протяжении четырех дней, с 26 по 29 июня. В каждый из них будет проведено по два матча. Формат привычный — если по истечении 90 минут соперники не выявят победителя, назначается дополнительное время из двух 15-минутных таймов, а затем, в случае необходимости, серия послематчевых пенальти.

Сетка плей-офф Евро-2020.

Расписание первых двух дней 1/8 финала

26 июня

19.00 Уэльс — Дания («Амстердам арена»)

22.00 Италия — Австрия («Уэмбли»)

27 июня

19.00 Нидерланды — Чехия («Ференц Пушкаш арена»)

22.00 Бельгия — Португалия («Ла Картуха»)

Из-за ряда перестановок и карантина число городов-хозяев сократилось до 11. Пакеты матчей Брюсселя и Дублина передали Лондону и Петербургу.

Они станут двумя городами, которые примут более чем одну игру на выбывание. Остальные шесть стадионов, на которых пройдут встречи 1/8 финала, прощаются с Евро.

Уэльс и Дания сыграют в Амстердаме. Нидерланды проведут матч с Чехией в Будапеште. Италия встретится с Австрией в Лондоне, а Бельгия и Португалия — в Севилье.

Футболисты сборной Франции. Фото AFP

Главные фавориты перед матчами 1/8 финала

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, наибольшие шансы на победу на Евро у Франции — коэффициент 4.80. Команда Дешама выиграла «группу смерти» с Португалией, Германией и Венгрией.

Второй фаворит Евро — Италия с коэффициентом 6.80. Следом за коллективом Роберто Манчини идут Англия и Германия (по 7.50) и Испания (8.50).

Далее в списке фаворитов расположились бельгийцы и голландцы. Они, как и Италия, показали стопроцентный результат в группе. Шансы Бельгии на титул оценены в 9.00, на Нидерланды — 11.0. Такой же коэффициент — у действующих чемпионов Европы португальцев.

Главными аутсайдерами считаются Швейцария (100) и Австрия — 120.

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Криштиану Роналду. Фото AFP

Бельгия — Португалия: прогноз и ставки на матч 28 июня

Самой яркой парой 1/8 финала в выходные станет матч Бельгия — Португалия. С одной стороны — действующие чемпионы Европы во главе с Криштиану Роналду. С другой — полуфиналисты ЧМ-2018 с Кевином Де Брюйне

Бельгия и Португалия никогда не встречались в финальных частях крупных международных турниров. За последние 20 лет они сыграли между собой только четыре раза.

Прошлая встреча в 2018-м была товарищеской и закончилась нулевой ничьей. В марте 2016-м Португалия выиграла в товарищеском матче со счетом 2:1. Тогда победный гол забил Роналду, а у бельгийцев отличился Лукаку.

Бельгия в группе с Россией, Данией и Финляндией одержала три победы. Ее шансы на победу в основное время БЕТСИТИ оценивает коэффициентом 2.55. Португальцы дожали Венгрию, проиграли Германии и выдали ничью с Францией. На победу Португалии в основное время коэффициент 3.10, на ничью — 3.20.

Бельгийцы обладают третьей по прочности обороной на турнире. Но Португалия входит в число команд с лучшей атакой, Роналду забил пять голов в трех матчах.

Команда Фернанду Сантуша атакует сама и дает сопернику. Поэтому логично предположить, что оба соперника забьют с хорошим коэффициентом 1.93.

Против Германии и Франции Криштиану открывал счет. Поэтому можно взять исход «Португалия поведет в счете после гола Роналду» с высоким коэффициентом 4.00. За вкусные 3.05 интересно выглядит ставка на пенальти.

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