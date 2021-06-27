Защитник сборной Уэльса Гантер раскритиковал организацию Евро-2020

Защитник сборной Уэльса Крис Гантер обратился к болельщикам команды после вылета с Евро-2020. В 1/8 финала его команда уступила Дании (0:4). Также футболист критически высказался об организации турнира, назвав ее смешной.

«Итак, путешествие этого месяца подошло к концу, — написал футболист в Instagram. — Мы не заслуживали такого счета, но кто сказал, что жизнь справедлива. Это невероятно больно, но я разделил эту боль с лучшими друзьями и лучшими партнерами по команде, с которыми я годами делил раздевалку, что немного облегчает это. А если разделить это с нацией, которая чувствует то же самое, то становится еще проще.

У каждой нации были болельщики, где бы команда ни находилась, за исключением 350 человек, которые нарушили правительственные правила и разорили банковские счета, чтобы быть там. Вы и мы заслуживали большего, чем эта смешная организация турнира, но кто сказал, что жизнь справедлива. Поплачь, но потом улыбнись, потому что мы были на вершине.

И улыбнись еще больше, потому что мы вернемся, и у нас будет полный стадион, который будет петь наш гимн, чего мы все заслуживаем. Поверьте мне, что с этим составом нация в хороших руках. Я пошел бы в окоп с любым человеком из этой сборной.

Грусти, но гордись. Нас всего 3 миллиона, но мы, черт побери, счастливы, и разве ты этого не знаешь? Смирись с этим, держи подбородок выше, у нас все будет хорошо, поверь мне в этом. Искренне благодарю вас за всю поддержку и любовь. Скоро увидимся. Гантс».

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.