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Защитник сборной Уэльса Гантер раскритиковал организацию Евро-2020

19:13
Крис Гантер. Фото Twitter
Крис Гантер. Фото Twitter
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Защитник сборной Уэльса Крис Гантер обратился к болельщикам команды после вылета с Евро-2020. В 1/8 финала его команда уступила Дании (0:4). Также футболист критически высказался об организации турнира, назвав ее смешной.

 

«Итак, путешествие этого месяца подошло к концу, — написал футболист в Instagram. — Мы не заслуживали такого счета, но кто сказал, что жизнь справедлива. Это невероятно больно, но я разделил эту боль с лучшими друзьями и лучшими партнерами по команде, с которыми я годами делил раздевалку, что немного облегчает это. А если разделить это с нацией, которая чувствует то же самое, то становится еще проще.

У каждой нации были болельщики, где бы команда ни находилась, за исключением 350 человек, которые нарушили правительственные правила и разорили банковские счета, чтобы быть там. Вы и мы заслуживали большего, чем эта смешная организация турнира, но кто сказал, что жизнь справедлива. Поплачь, но потом улыбнись, потому что мы были на вершине.

И улыбнись еще больше, потому что мы вернемся, и у нас будет полный стадион, который будет петь наш гимн, чего мы все заслуживаем. Поверьте мне, что с этим составом нация в хороших руках. Я пошел бы в окоп с любым человеком из этой сборной.

Грусти, но гордись. Нас всего 3 миллиона, но мы, черт побери, счастливы, и разве ты этого не знаешь? Смирись с этим, держи подбородок выше, у нас все будет хорошо, поверь мне в этом. Искренне благодарю вас за всю поддержку и любовь. Скоро увидимся. Гантс».

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды 0
Чехия 0
1-й тайм

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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