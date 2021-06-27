Дешам: «Нам нельзя недооценивать Швейцарию»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил готовность команды к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии.
«Нам нельзя их недооценивать. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в конце матча на наших лицах были улыбки. Мы должны показать свою лучшую игру.
Жара в Будапеште во время заключительного матча группового этапа сказалась на нас. У нас был дополнительный день между матчами — пять, а не четыре. Но у наших соперников было восемь дней, что намного лучше. Здесь тоже жарко, но все же организму выдержать такую температуру чуть полегче», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Швейцарии состоится в понедельник, 28 июня. Победитель пары сыграет в 1/4 финала с Испанией или Хорватией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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