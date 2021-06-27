Дешам: «Нам нельзя недооценивать Швейцарию»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил готовность команды к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии.

«Нам нельзя их недооценивать. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в конце матча на наших лицах были улыбки. Мы должны показать свою лучшую игру.

Жара в Будапеште во время заключительного матча группового этапа сказалась на нас. У нас был дополнительный день между матчами — пять, а не четыре. Но у наших соперников было восемь дней, что намного лучше. Здесь тоже жарко, но все же организму выдержать такую температуру чуть полегче», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Швейцарии состоится в понедельник, 28 июня. Победитель пары сыграет в 1/4 финала с Испанией или Хорватией.