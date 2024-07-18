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Хвича уедет в «ПСЖ», Мамардашвили — в АПЛ, Дркушич — в «Севилью»? Топ-10 трансферов звезд Евро-2024

Хвича близок к переходу в «ПСЖ», а Нико Уильямс — в «Барселону»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили и Ваня Дркушич
Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили и Ваня Дркушич.
Фото AFP
Показали себя!

Евро-2024 закончился — а так как в разгаре трансферное окно, многие звезды меняли клубную прописку прямо по ходу турнира. Не все из футболистов оформили переходы официально, но про кого-то ходят вполне достоверные слухи. Собрали топ-10 случившихся и вероятных трансферов звезд Евро-2024.

10. Ваня Дркушич: из «Сочи» в «Севилью»

Вылет в первую лигу с «Сочи» не помешал 24-летнему защитнику отправиться на Евро и «съесть» Роналду, Кейна и Митровича. Теперь ему прочат скорый отъезд из южной команды — на трансфер намекает даже вратарь «Сочи» Заболотный: «Хороший парень. Жаль, что, скорее всего, уйдет».

А вот куда уйдет — это вопрос. Агент говорит, что приоритет — Европа, и вроде бы Дркушичем даже интересуется «Севилья». Но вариантов больше в России — главный, разумеется, «Зенит».

Футболист сборной Испании Альваро Мората
Альваро Мората.
Фото Reuters

9. Альваро Мората — из «Атлетико» в «Милан»

31-летний форвард испанцев приехал на Евро игроком «Атлетико», а уехал в шаге от перехода в «Милан». По данным испанской прессы, контракт с итальянским клубом будет подписан до конца сезона-2027/28, а сам трансфер обойдется россонери в 13 миллионов евро.

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8. Жорж Микаутадзе — из «Меца» в «Лион»

Главный бомбардир группового этапа — настоящее открытие для тех, кто не смотрит французскую лигу 1. Если не планируете смотреть и дальше, то просто знайте — 23-летний форвард раньше разрывал за «Мец», а теперь будет зажигать в «Лионе». Хотя мог перейти в «Монако», но в последний момент передумал. «Мецу» пришлось согласиться, хотя монегаски предлагали больше (20 миллионов евро против 18). А все дело в том, что Микаутадзе не только грузин, но еще и лионец, и выступать за родной клуб для него — честь.

Футболист сборной Грузии Георгий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили.
Фото AFP

7. Георгий Мамардашвили — из «Валенсии» в АПЛ

23-летний вратарь сборной Грузии отлично проявил себя в Германии. Во многом попадание в 1/8 финала Евро — это его заслуга. Теперь вратарь «Севильи», по слухам, разбирает оферы от английских грандов — среди них «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл». Трансферная стоимость Мамардашвили — 35 миллионов евро.

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6. Палинья — из «Фулхэма» в «Баварию»

29-летний португалец — настоящий скромняга, ведь, будучи одним из крутейших полузащитников Европы, он до сих пор пылил за «Фулхэм». Теперь мировая несправедливость исправлена — Палинья за 51 миллион евро уехал в «Баварию». Правда, Евро на это почти не повлиял — мюнхенцы охотились за португальцем с прошлого лета.

Футболист сборной Испании Дани Ольмо
Дани Ольмо.
Фото Reuters

5. Дани Ольмо — из «Лейпцига» в «Манчестер Сити»

Вклад 26-летнего испанского гения в победу «фурии» на Евро, по ощущениям, где-то 50%. Удивительно, что при таком таланте Ольмо до сих пор играет в «Лейпциге». Но теперь, судя по слухам, несправедливость будет исправлена — Дани заинтересовал «Манчестер Сити».

Трансферная стоимость полузащитника — каких-то 60 миллионов евро, но нужно поторопиться: эта цена действует до 20 июля. Затем по условиям контракта придется договариваться с «Лейпцигом», который вправе увеличить ценник, что наверняка сделает.

Дани Ольмо выбивает мяч головой из&nbsp;пустых ворот. Судьбоносный сейв Ольмо в концовке финала Евро: выбил мяч головой из пустых ворот!

4. Риккардо Калафьори — из «Болоньи» в «Арсенал»

Сборная Италии была ужасна на минувшем Евро — кто-то даже называл ее худшей в истории. Но светлое пятно там все же было — 22-летний центральный защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори. Парень — автор ассиста, отправившего Италию в плей-офф. И пусть на этом героизм защитника закончился, «Арсеналу» было достаточно — «канониры» отправили бумаги в «Болонью» с предложением на 53 миллиона евро и вот-вот ждут приезда итальянца в Лондон. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Футбоист сборной Испании Нико Уильямс
Нико Уильямс.
Фото Reuters

3. Нико Уильямс — из «Атлетика» в «Барселону»

Испанскому вингеру Уильямсу, конечно, не 16 лет, и звездой уровня Ламина Ямаля на этом Евро он не стал. Но максимально приблизился — сказалась и классная игра, и дружба с самим Ямалем. Само собой, болельщики каталонцев сразу затребовали подписать Уильямса, играющего за «Атлетик», в «Барселону» в компанию к другу. А там взяли и прислушались и уже работают над трансфером. По слухам, Уильямс отказал топ-клубам АПЛ и согласился на зарплату ниже рынка ради перехода к товарищу в команду. Трансферная стоимость Нико — 60 миллионов евро.

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2. Хвича Кварацхелия — из «Наполи» в «ПСЖ»

23-летний нападающий Грузии и «Наполи» на Евро был не так эффективен, как от него ожидали, — коллега Микаутадзе его затмил. При этом спрос на Хвичу все равно есть — оставшийся без Мбаппе «ПСЖ» срочно ищет новую звезду и считает, что именно грузин — тот самый. Правда, есть традиционные проблемы с «Наполи»: несмотря на то что, по слухам, в сделке фигурируют суммы от 100 миллионов евро, президент неаполитанцев Де Лаурентис все равно не спешит расставаться с одним из главных активов команды.

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

1. Килиан Мбаппе — из «ПСЖ» в «Реал»

Главный трансфер лета или даже года в представлении не нуждается. Килиан Мбаппе еще перед Евро объявил о том, что присоединится к «Реалу», — и после вылета Франции отправился в Мадрид. На его презентации присутствовало более 80 тысяч болельщиков, которым не терпится увидеть один из мощнейших составов команды в новейшей эпохе.

Альваро Мората
Георгий Мамардашвили
Килиан Мбаппе
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
ФК Барселона
ФК Валенсия
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
Дани Ольмо
Нико Уильямс
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