Жест Роналду с заменой газировки на воду стоил американскому гиганту 4 миллиарда долларов

Действия капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против Венгрии отрицательно сказались на финансовом положении компании Coca-Cola.

Перед общением с журналистами Роналду отодвинул поставленные перед ним две бутылки с газировкой, оставив перед собой лишь бутылку воды.

«Вот что надо пить», — отметил португалец.

?? Cristiano Ronaldo wasn't pleased with the bottles of coke at his press conference and shouted 'drink water!'...#POR | #CR7 pic.twitter.com/QwKeyKx2II — The Sportsman (@TheSportsman) June 14, 2021

Стоимость акций компании, спонсирующей Евро-2020, на бирже упала на 1,6 процента. Coca-Cola подешевела с 242 миллиардов долларов до 238, а общие убытки составили 4 миллиарда.