Жест Роналду с заменой газировки на воду стоил американскому гиганту 4 миллиарда долларов
20:17
Действия капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против Венгрии отрицательно сказались на финансовом положении компании Coca-Cola.
Перед общением с журналистами Роналду отодвинул поставленные перед ним две бутылки с газировкой, оставив перед собой лишь бутылку воды.
«Вот что надо пить», — отметил португалец.
Стоимость акций компании, спонсирующей Евро-2020, на бирже упала на 1,6 процента. Coca-Cola подешевела с 242 миллиардов долларов до 238, а общие убытки составили 4 миллиарда.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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