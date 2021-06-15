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Жест Роналду с заменой газировки на воду стоил американскому гиганту 4 миллиарда долларов

20:17
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Действия капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против Венгрии отрицательно сказались на финансовом положении компании Coca-Cola.

Перед общением с журналистами Роналду отодвинул поставленные перед ним две бутылки с газировкой, оставив перед собой лишь бутылку воды.

«Вот что надо пить», — отметил португалец.

Стоимость акций компании, спонсирующей Евро-2020, на бирже упала на 1,6 процента. Coca-Cola подешевела с 242 миллиардов долларов до 238, а общие убытки составили 4 миллиарда.

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Иван Шитик все материалы автора
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