РФС назвал города, в которых пройдут фан-фестивали в дни матчей сборной России

Российский футбольный союз объявил список городов, в которых пройдут фан-фестивали «Наши парни. Играем за вас!».

Как информирует официальный сайт РФС, площадки с большим экраном для публичного показа футбола будут оборудованы в 9 городах России на центральных площадях и стадионах чемпионата мира. Фестивали будут работать 12, 16 и 21 июня в дни игр сборной России с Бельгией, Финляндией и Данией соответственно.

Кроме самого матча болельщики на фан-фестивале смогут пообщаться, взять автограф и даже сыграть в футбол с экс-футболистами сборной Алексеем Смертиным, Андреем Карякой, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Дмитрием Сычевым и многими другими.

Также перед матчем пройдут живые концерты популярных музыкантов и розыгрыш подарков. Вход на фан-фестивали свободный. Мероприятия будут организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Адреса фан-фестивалей «Наши парни. Играем за вас»

Москва — Парк Горького (Пушкинская наб., «Рестопаркинг»)

Санкт-Петербург — Никольские ряды (ул. Садовая, 62) (требуется предварительная регистрация)

Самара — «Солидарность Арена» (ул. Демократическая, 57)

Саранск — «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 1) — только 16.06

Нижний Новгород — стадион «Нижний Новгород» (ул. Бетанкура, 1А) — 12.06 и 16.06

Екатеринбург — «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5) — только 16.06

Сочи — Морской порт (площадь Южного мола)

Тула — Казанская набережная — 12.06; Тульский Кремль — 16.06 и 21.06

Пенза — с. Засечное, Фонтанная площадь