Лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1 д. в.) признан форвард англичан Харри Кейн, сообщает 8 июля официальный сайт УЕФА.

Нападающий забил решающий мяч в этой игре. На 104-й минуте он сначала не реализовал пенальти (его удар отбил Каспер Шмейхель), но затем все же добил мяч в ворота.

Также форвард повторил рекорд Гари Линекера по голам за сборную Англии на крупных турнирах. Теперь у них по 10 мячей.

В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.