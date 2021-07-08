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«Разочарование полнейшее». Зарема Салихова — о пенальти в матче Англия — Дания

01:09
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото РИА Новости
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото РИА Новости

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила разочарование тем, как Англия обыграла Данию в 1/2 финала Евро-2020.

«ВАР — это футбольный дьвол. Хотелось мне видеть голы Харри Кейна, но не с левых пенальти. Разочарование полнейшее. Внаглую подыграли Англии. Судья — ******! Дания никак не заслужила именно такого проигрыша. В душе надеялась на победу в честь Кристиана Эриксена. Вот это был бы сюжет! Он, кстати, тоже в «Тоттенхеме» настрадался. Ещебольше хочу, чтобы победила Италия в финале», — написала Зарема в Telegram.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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