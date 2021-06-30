Кафельников считает, что у сборной Украины есть шанс пройти в полуфинал Евро-2020
14:04
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу сборной Украины над Швецией в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 (2:1 д.в.).
«Я буду болеть за Украину и дальше. Качество игроков сборной Украины соответствует этому уровню. У каждого игрока максимальная самоотдача на поле. Именно поэтому они и дошли до этой стадии. Пройти сборную Англии будет сложно, но шанс есть. В любом случае я буду поддерживать Украину в четвертьфинале», — сказал Кафельников «СЭ».
В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).
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Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
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