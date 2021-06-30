Мюллер заявил, что ему долго будет сниться промах в матче с Англией

Форвард сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) и высказался о своем промахе после выхода 1 на 1 с вратарем англичан Джорданом Пикфордом.

«Вот тот момент, который запомнится на всю жизни и будет долго сниться. Все было в моих руках, я мог вернуть команду в борьбу и привести всю нацию в экстаз. Очень больно, что упустил эту возможность. Мне больно за партнеров по команде и тренера, который вселил в меня уверенность. Но прежде всего мне больно за немецких болельщиков, которые поддерживали нас весь турнир, несмотря ни на что. Спасибо вам за поддержку!» — написал у себя в Instagram Мюллер.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с Украиной. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).