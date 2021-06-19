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Испания — Польша: Левандовски сравнял счет во втором тайме

19 июня 2021, 23:12
Роберт Левандовски. Фото UEFA.com
Роберт Левандовски. Фото UEFA.com
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отличился во втором тайме матча чемпионата Европы против Венгрии. Он сравнял счет — 1:1.

32-летний форвард переиграл в воздухе защитника Эмерика Ляпорта и головой замкнул навес Камиля Южвяка, отправив мяч в угол ворот.

Команды выступают в группе E. Свой первый матч Польша проиграла Словакии, а Испания сыграла вничью со Швецией.

Испания — Польша

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