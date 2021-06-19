Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отличился во втором тайме матча чемпионата Европы против Венгрии. Он сравнял счет — 1:1.

32-летний форвард переиграл в воздухе защитника Эмерика Ляпорта и головой замкнул навес Камиля Южвяка, отправив мяч в угол ворот.

Команды выступают в группе E. Свой первый матч Польша проиграла Словакии, а Испания сыграла вничью со Швецией.