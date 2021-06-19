Испания — Польша: Левандовски сравнял счет во втором тайме
19 июня 2021, 23:12
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отличился во втором тайме матча чемпионата Европы против Венгрии. Он сравнял счет — 1:1.
32-летний форвард переиграл в воздухе защитника Эмерика Ляпорта и головой замкнул навес Камиля Южвяка, отправив мяч в угол ворот.
Команды выступают в группе E. Свой первый матч Польша проиграла Словакии, а Испания сыграла вничью со Швецией.
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