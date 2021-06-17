Дания — Бельгия: стартовые составы на матч Евро-2020
17:47
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Меле, Васс, Хейбьерг, Дилейни, Поульсен, Дамсгор, Брейтвейт.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Денайер, Вертонген, Менье, Дендокер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс, Карраско, Лукаку.
Матч состоится сегодня, 17 июня, в Копенгагене. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/
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