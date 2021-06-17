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Дания — Бельгия: стартовые составы на матч Евро-2020

17:47
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Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Меле, Васс, Хейбьерг, Дилейни, Поульсен, Дамсгор, Брейтвейт.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Денайер, Вертонген, Менье, Дендокер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс, Карраско, Лукаку.

Матч состоится сегодня, 17 июня, в Копенгагене. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Дания — Бельгия

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/

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