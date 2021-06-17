Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Сборная Украины в матче второго тура группового Евро-2020 победила команду Северной Македонии (2:1).
В составе победителей отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Единственный гол у македонцев забил Эзган Алиоски.
Благодаря этой победе сборная Украины прервала серию из 6 поражений на Евро, избежав антирекорда турнира.
Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.
В третьем туре 21 июня Украина сыграет с Австрией, а Северная Македония — с Нидерландами.
Чемпионат Европы
Группа C
Украина — Македония — 2:1 (2:0)
Голы: Ярмоленко, 29 (1:0). Яремчук, 34 (2:0). Алиоски, 57 (2:1).
Нереализованные пенальти: Алиоски, 57 (вратарь), Малиновский, 84 (вратарь).
Украина: Бущан, Караваев, Зинченко, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Степаненко, Малиновский (Соболь, 90+2), Шапаренко (Сидорчук, 78), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).
Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски (Ристевски, 85), Муслиу, Адеми (Тричковски, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Барди (Аврамовски, 77), Николов (Трайковски, 46), Эльмас, Пандев.
Предупреждения: Шапаренко, 43. Велковски, 59. Аврамовски, 83.
Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Аргентина).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес (Испания). Мели (Италия), Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (оба — Испания).
17 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».
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