Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020

Сборная Украины в матче второго тура группового Евро-2020 победила команду Северной Македонии (2:1).

В составе победителей отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Единственный гол у македонцев забил Эзган Алиоски.

Благодаря этой победе сборная Украины прервала серию из 6 поражений на Евро, избежав антирекорда турнира.

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.

В третьем туре 21 июня Украина сыграет с Австрией, а Северная Македония — с Нидерландами.

Чемпионат Европы

Группа C

Украина — Македония — 2:1 (2:0)

Голы: Ярмоленко, 29 (1:0). Яремчук, 34 (2:0). Алиоски, 57 (2:1).

Нереализованные пенальти: Алиоски, 57 (вратарь), Малиновский, 84 (вратарь).

Украина: Бущан, Караваев, Зинченко, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Степаненко, Малиновский (Соболь, 90+2), Шапаренко (Сидорчук, 78), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).

Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски (Ристевски, 85), Муслиу, Адеми (Тричковски, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Барди (Аврамовски, 77), Николов (Трайковски, 46), Эльмас, Пандев.

Предупреждения: Шапаренко, 43. Велковски, 59. Аврамовски, 83.

Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Аргентина).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес (Испания). Мели (Италия), Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (оба — Испания).

17 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».