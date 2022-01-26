«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не смогли договориться об аренде Лингарда

«Манчестер Юнайтед» не отпустит Джесси Лингарда в «Ньюкасл» зимой

Руководство «Ньюкасла» смирилось с тем, что «Манчестер Юнайтед» не отпустит полузащитника Джесси Лингарда в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не смогли договориться о сумме компенсации за аренду 29-летнего англичанина.

Отмечается, что главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник хочет сохранить полузащитника, потому что опасается вспышек коронавируса в команде.

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «МЮ». Контракт полузащитника с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.