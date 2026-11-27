«Барселона» при Флике не играет вничью 32 матча подряд

«Барселона» не завершает матчи вничью на протяжении 32 игр под руководством главного тренера Ханс-Дитера Флика. В сезоне-2026/27 каталонцы провели 18 матчей во всех турнирах, одержав 16 побед и потерпев два поражения.

Как напоминает AS, последний раз сине-гранатовые сыграли вничью 10 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1). Тогда Харви Барнс вывел английскую команду вперед на 86-й минуте, но Ламин Ямаль спас каталонцев от поражения и реализовал пенальти на 90+6-й минуте. С тех пор команда Флика провела 32 матча, одержав 27 побед и потерпев пять поражений.

В чемпионате Испании серия «Барселоны» без ничьих продолжается с 31 августа 2025 года. Тогда каталонцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1). Кроме того, за время работы Флика команда ни разу не завершала матч со счетом 0:0.

После 13 туров сезона-2026/27 «Барселона» лидирует в Ла Лиге с 36 очками, опережая «Реал» на три балла. После поражения в октябрьском класико (1:2) каталонцы разгромили «Алавес» (6:1), обыграли на выезде «Атлетико» (2:1) и одержали волевую победу над «Вильярреалом» (3:2). В последнем матче сине-грантовые уступали по ходу игры с разницей в два мяча.